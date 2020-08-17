Трое полицейских ранены при стрельбе в Техасе
В данный момент состояние пострадавших офицеров стабильно.
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В пригороде американского Остина в штате Техас трое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. Согласно имеющимся данным, стрельба в Сидар-Парке была открыта злоумышленником, забаррикадировавшимся в одном из жилых домов.
В настоящее время состояние полицейских, госпитализированных в местное медучреждение, стабильно.
Согласно информации пресс-службы отделения полиции города, размещенной на официальном аккаунте в Twitter, подозреваемый пока остается на свободе.
Предварительно известно, что офицеры приехали к жилому дому после поступившего вызова.