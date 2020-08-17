Трое полицейских ранены при стрельбе в Техасе

В пригороде американского Остина в штате Техас трое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. Согласно имеющимся данным, стрельба в Сидар-Парке была открыта злоумышленником, забаррикадировавшимся в одном из жилых домов.

В настоящее время состояние полицейских, госпитализированных в местное медучреждение, стабильно.

Согласно информации пресс-службы отделения полиции города, размещенной на официальном аккаунте в Twitter, подозреваемый пока остается на свободе.

Предварительно известно, что офицеры приехали к жилому дому после поступившего вызова.