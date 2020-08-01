Многофункциональный модуль «Наука» готов к отправке на Байконур после 25 лет строительства

Многофункциональный модуль «Наука» после 25 лет строительства отправят на Байконур 7 августа. А с МКС он должен состыковаться весной следующего года.

Модуль успешно прошел испытания в вакуумной камере. Его стартовая масса - 21 тонна 300 кг. Запас до оснащения - еще почти тонна. Именно столько оборудования будет доставлено на МКС.

Модуль «Наука» был создан приблизительно 25 лет назад, сначала он был резервом. А потом возникла идея именно его переоборудовать в научную станцию. Модуль необходим для установки дополнительных систем зондирования Земли. Именно на нем будут нарабатываться вопросы по кристаллам, именно на нем будет установлена вакуумная печь, которая позволит забирать открытый вакуум.

История модуля «Наука» - это самая удивительная история космического объекта. Он был создан 25 лет назад, как склад для хранения технического оборудования МКС , затем модуль трижды поменял свое предназначение. Техническая ошибка заставила три раза собирать и разбирать эту машину. Сначала потому, что в баках была обнаружена стружка, потом долгие поиски решения, попытка поставить на модуль баки от разгонного блока «Фрегат». Затем оборудование, которое должно было встать на уже собранный блок, попросту устарело.

Сегодня модуль «Наука» - это самый современный лабораторный комплекс, который будет работать на околоземной орбите. Именно тех результатов, которые будут на нем достигнуты, ждут сегодня и в США, и в Европе, и в России.

Буквально через несколько дней «Наука» уедет на техническую площадку космодрома Байконур. А после всех проверок он будет запущен в космос.