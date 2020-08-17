В крови жестоко обращавшегося с новорожденной в Сочи отца нашли наркотики

Следы наркотиков обнаружены в крови молодого отца, который подверг опасности свою новорожденную дочь в Сочи.

После семейного отдыха в лесу, во время которого мужчина был запечатлен на видео с младенцем в руках, размахивая ребенком из стороны в сторону, держа его при этом за ноги вниз головой, на месте происшествия были обнаружены наркотические средства и приспособления для их курения.

Как сообщает пресс-служба УВД по Сочи, родителей младенца арестовали на десять суток за сопротивление полиции.

СК РФ по факту жестокого обращения с малолетним ребенком в Сочи начал проверку, после которой будет решаться вопрос о возможности изъятия ребенка из семьи для обеспечения его безопасности, пишет портал «Кубань 24».