Ученый рассказал о способности хлопка защитить от коронавируса

Одежда, сделанная из хлопка, может создать дополнительную защиту от коронавирусной инфекции за счет свойств материала. О таких выводах рассказал ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Обычные хлопковые футболки, надетые в три слоя, могут обеспечить такую же безопасность, как хирургический халат. Кроме того, хлопок является достаточно удачным материалом для защитных масок. Кроме того, полежавшую 24 часа в шкафу одежду можно расценивать как безопасную.

Подобные советы основаны на данных исследований, проведенных канадскими специалистами Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета. В ходе них было обнаружено, что вирус, вызывающий COVID-19, становился необнаружимым менее чем за сутки при попадании на ткань из стопроцентного хлопка.

Ученый отметил в беседе с «Известиями», что в настоящее время следует уделить внимание изучению тканей для понимания