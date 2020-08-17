Белорусская оппозиция представила состав координационного совета

Доверенное лицо Светланы Тихановской, участвовавшей в выборах на пост президента Белоруссии, Ольга Ковалькова представила список членов координационного совета. В его состав, в частности, вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, детский врач-реаниматолог кандидат медицинских наук Андрей Витушко, председатель ассоциации «Инновационное приборостроение» Людмила Антоновская и другие.

О формировании «координационного совета для обеспечения трансфера власти» Тихановская объявила после того, как стало известно, что ее кандидатура не набрала достаточного количества процентов голосов для победы на выборах на пост главы Белоруссии.

Всего в списке членов координационного совета - 35 имен, однако, как заявила Ковалькова, процесс формирования основного состава все еще продолжается.

«И будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп», - уточнила она в Facebook.

Как отметила доверенное лицо Тихановской, список составлялся так, «чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ». Помимо Ковальковой, интересы Светланы Тихановской также представляет адвокат Максим Знак, который принимает заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

Штаб Тихановской не признал оглашенные ЦИК Белоруссии итоги выборов. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства набрал более 80% голосов избирателей.