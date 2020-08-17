В семье Трампа заподозрили разлад

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания не подала ему руки во время спуска с трапа самолета.

Президент Штатов несколько раз попытался взять первую леди за руку, но та ее одергивала, закрывалась сумочкой. В интернете мгновенно заподозрили разлад в семье Трампов.

Как сообщают СМИ, все началось два года назад. Тогда Мелания даже уезжала пожить на некоторое время в дом родителей. Теперь в интернете шутят, что первая леди США, в отместку, на грядущих выборах проголосует за главного конкурента мужа – демократа Джо Байдена.