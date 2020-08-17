СМИ: Кабмин ФРГ заявил, что Меркель не проводила переговоры с Лукашенко с 9 августа

Между белорусским лидером Александром Лукашенко и канцлером Германии Ангелой Меркель с 9 августа не проводились переговоры.

Соответствующую информацию сообщили в кабинете министров ФРГ в ответ на заявления президента Белоруссии о звонке канцлера, пишет Reuters. Согласно словам представителя германского правительства, подобных разговоров между главами стран «не было со времени проведения выборов».

Ранее Лукашенко рассказал, что с ним сделала попытку связаться по телефону Ангела Меркель, однако он в настоящее время готов проводить беседы не со всеми.

Еще раньше в пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы сообщили о попытках Берлина связаться с действующим президентом Белоруссии по дипломатическим каналам «для поиска выхода из сложившейся ситуации». Такую информацию сообщили после состоявшегося между немецким и литовским лидерами телефонного разговора.