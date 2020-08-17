В России зафиксировали рост продаж палаток и рюкзаков

Первые два месяца лета, традиционно чаще всего являющиеся временем для отпусков, обнаружили новую тенденцию в видах отдыха граждан Российской Федерации. В 2020-м году, после того, как эпидемия COVID-19 пошла на спад, в нашей стране значительно вырос спрос на покупку палаток, спальных мешков, рюкзаков и товаров отдыха на природе и рыбалке.

Так, спальные мешки в июле покупали на 17% чаще, а в июне - на 9% больше, чем в прошлом году, пишут «Известия». Походные рюкзаки в июле приобретали на 13% чаще, а в июне - на 8%, по сравнению с 2019 годом.

Что касается палаток, то их россияне, по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в июне приобретали на 14% чаще, а в июле - на 11%. Продажи складных столов для пикника увеличились на 54% в июле и на 36% в июне. Аналитики отметили также падение спроса на чемоданы. Это говорит о том, что в 2020-м россияне предпочитают дачный и походный отдых вместо путешествия на курорт. За два месяца лета жители РФ купили на 44% меньше чемоданов, при этом модели они выбирают подешевле - средний чек упал на 26%, до 2,5 тысяч рублей.