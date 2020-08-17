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Николая Губенко похоронят на Кунцевском кладбище

Кирилл Васин
22:50 17.08.2020
Губенко умер 16 августа в возрасте 78 лет. Соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look Globallookpress

Актера и последнего министра культуры СССР Николая Губенко похоронят на Кунцевском кладбище в среду, 19 августа.

Прощание состоится в театре «Содружество актеров Таганки». Губенко был его основателем и художественным руководителем.

Николай Губенко родился в 1941 году в Одессе. Во время войны его отец погиб в бою, а мать также убили нацисты. Николай воспитывался в детском доме, затем в Суворовском училище, и по его окончании поступил во ВГИК. Известность актеру принесли роли в фильмах «Они сражались за Родину», «Прошу слова», «Дворянское гнездо».

Губенко умер 16 августа в возрасте 78 лет. Соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин.

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