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ЦПВС: вертолеты США обстреляли пост ВС Сирии в провинции Хасеке

Кирилл Васин
22:33 17.08.2020
По предварительным данным, в результате обстрела погиб один военнослужащий. Двое военных ВС Сирии получили ранения.
ЦПВС: вертолеты США обстреляли пост ВС Сирии в провинции Хасеке
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили об обстреле со стороны США поста ВС Сирии в провинции Хасеке.

«По информации сирийской стороны, в 9.45 17 августа 2020 года вертолеты ВС США подвергли обстрелу пост вооруженных сил САР в районе населенного пункта Телль-Дахаб провинции Хасеке», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела погиб один военнослужащий. Двое военных ВС Сирии получили ранения.

Как отметил руководитель российского ЦПВС контр-адмирал Александр Щербицкий, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Аль-Ватутия провинции Хасеке, Макас-Аль-Ашшари провинции Эс-Сувейда, в ходе которых мирному населению выдано 880 продовольственных наборов общим весом 5,3 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 2 501 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 4 178 тонн.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, состоялся второй этап очередного, двадцать второго по счету, совместного российско-турецкого патрулирования участка по трассе М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию.

Патрулирование состоялось от населенного пункта Айн эль-Хабр до населенного пункта Трумба провинции Идлиб. Протяженность маршрута совместного патруля составила более 70 километров. На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет.

Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту от пункта пропуска Шейрек до Дейла и обратно в провинции Хасеке. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка, Хасеке, Дейр-Эз-Зор по маршрутам: от Айн-Иса до Мабрука и обратно; от Телль-Тамер до Мабрука и обратно; от Хатла до Сальхиях и обратно. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Кара-Мания и обратно.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано 3 обстрела населенных пунктов Мизназ, Урум-Эс-Сугра, Урум-Эль-Кубра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра».*

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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