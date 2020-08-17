ЕС готовит санкции после протестов в Белоруссии

Евросоюз готовит санкции в отношении лиц, которые, по мнению его представителей, виновны в применении силы против участников протестов, а также в предполагаемой фальсификации выборов.

Список санкций подготовят на следующей неделе. Тем, кто попадет в него, запретят въезд в страны ЕС, их имущество и счета в банках арестуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека.

После выборов президента Белоруссии, в которых, по данным ЦИК республики, с результатом в 80,1 процента голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались массовые беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек.

О непризнании итогов выборов сообщил Европарламент. Их назвали «несвободными» и «сфальсифицированными», а Лукашенко объявили персоной нон грата.