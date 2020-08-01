В Москве приземлился первый после снятия ограничений регулярный рейс из-за рубежа

В столичном аэропорту Внуково приземлился самолет авиакомпании Turkish Airlines, который совершил первый международный регулярный рейс в РФ после приостановки международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. По данным сайта воздушной гавани, лайнер сел в 01:03 мск.

Напомним, с первого августа Россия частично возобновляет авиасообщение с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией.

Запрет на международное авиасообщение Российская Федерация ввела 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Было полностью закрыто регулярное и чартерное сообщение, перевозчики осуществляли только вывозные рейсы.