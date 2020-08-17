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Милиция отпустила троих задержанных с минского завода после визита Лукашенко

Кирилл Васин
21:59 17.08.2020
Правоохранители провели с ними профилактическую беседу.
Милиция отпустила троих задержанных с минского завода после визита Лукашенко
© Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Трое человек, которые были задержаны после посещения президентом Белоруссии Александром Лукашенко Минского завода колесных тягачей, отпущены на свободу.

Правоохранители провели с ними профилактическую беседу и отпустили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

Ранее государственный белорусский телеканал СТВ сообщил, что троих человек задержали за то, что они якобы готовили провокации против Лукашенко и говорили работникам завода, как себя вести на встрече с президентом.

На встрече с сотрудниками завода белорусский лидер назвал условие для проведения новых президентских выборов. По его словам, такие решения не принимаются под давлением.

После выборов президента Белоруссии, в которых, по данным ЦИК республики, с результатом в 80,1 процента голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались массовые беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек.

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