Испытательную базу для перспективных авиадвигателей построят в Пермском крае

В Пермском крае появится новая испытательная база для перспективных авиационных двигателей. Об этом шла речь на встрече президента России Владимира Путина с главой региона Дмитрием Махониным.

Путин и Махонин обсудили вопросы развития инновационного кластера, ключевой проект которого - серийное производство агрегатов двигателя РД-191 нового семейства ракет-носителей «Ангара».

Власти региона готовы взять на себя обязательства по созданию инфраструктуры. Будет построен целый микрорайон: 60 тысяч квадратных метров жилья, школы и детские сады.