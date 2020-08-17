В лесах Подмосковья появились опасные грибы

Опасные грибы появились в подмосковных лесах. Их научное название – ликогала древесинная.

Эта разновидность плесени паразитирует на погибших деревьях и пнях и выглядит как оранжевые и серые шарики. При созревании они лопаются и разбрасывают споры, в которых находятся возбудители опасных заболеваний.

Они легко проникают в организм человека воздушно-капельным путем. Поэтому лесники советуют обходить их стороной, и ни в коем случае не пытаться потрогать и тем более раздавить, сообщает портал «Подмосковье сегодня».