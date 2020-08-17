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Врач назвала людей, сильнее прочих уязвимых перед COVID-19

Кирилл Васин
20:55 17.08.2020
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа.
Врач назвала людей, сильнее прочих уязвимых перед COVID-19
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Заведующая нефрологическим отделением городской клинической больницы № 52, врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина рассказала, что люди с заболеваниями почек сильнее прочих уязвимы перед COVID-19, находятся в группе риска по осложненному течению болезни.

«Наши пациенты с почечной недостаточностью или с трансплантацией почки, или вообще с заболеваниями почек, они в серьезнейшей группе риска по осложненному течению коронавирусной инфекции», - приводит слова специалиста сайт радиостанции «Говорит Москва».

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Отмечается, что препарат полностью безопасен, доказал свою эффективность и прошел все необходимые проверки.

Общее число зараженных за время пандемии COVID-19 превысило 21 миллион человек, в России -  927 тысяч.

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