Названы самые популярные направления для коротких поездок по России

Туроператоры назвали самые популярные направления для коротких поездок по России. Первое место занял Санкт-Петербург. Он лидирует в списках почти всех операторов, принявших участие в опросе.

Второе место заняла Казань, третье – Калининград. Также популярностью у туристов пользуются Москва, Карелия и города Золотого кольца. При этом большинство клиентов выбирают поездки сроком на три дня.

В то же время восстанавливается спрос на путешествие в города Подмосковья, Псков и Великий Новгород. Растет популярность туров в Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород, Самару, Тулу и Тверь.

По оценкам операторов, в ближайшее время будут пользоваться спросом также Владимирская, Ивановская и Калужская области. Об этом сообщается на сайте АТОР.