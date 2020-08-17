Росрыболовство подготовило проект поддержки рыбаков-любителей

На рассмотрении в правительстве находится проект поддержки рыбаков-любителей. Его принятие может снизить цены на рыбу в северных регионах России в несколько раз.

Лодка, удочка, несколько крючков и механическая катушка - такой способ добычи рыбы считается любительским. За день так можно наловить примерно 30 – 40 килограммов трески.

Для Александра Додникова треска - это хлеб насущный. Вот уже 10 лет он возит рыбаков любителей, сдает им в аренду катера. Вместе они ловят треску и пикшу, но не на продажу, а для себя.

«Есть люди, которые специализируются на поимке рыбы и потом ее реализации. Но таких очень-очень мало. В основном рыбаки в весну отрыбачивают, набивают себе морозилки, на пропитание, родственников угощают», - поделился Додников.

Можно было бы и продавать улов – закон позволяет. Но малыми партиями торговать рыбой невыгодно: слишком много мороки с бумагами. А из-за налогов цена такой трески станет неконкурентной. Росрыболовство предлагает разрешить рыбакам любителям продавать свежий улов минуя эти трудности. Соответствующий законопроект сейчас на рассмотрении в правительстве.

«Люди имеют возможность выезжать в выходные и добывать реально много рыбы самыми обычными орудиями лова, любительскими снастями. И они могут не только добыть рыбу для себя, но и для соседей. Они готовы предлагать. Это способно повысить их материальное благосостояние», - отметил заместитель начальника управления контроля надзора и рыбоохраны Росрыболовства Сергей Максимов.

Единственная бумага, которую надо будет приобрести перед торговлей – рыболовный билет. Он дает возможность продавать излишки выловленной рыбы без уплаты налогов и минуя ветеринарный контроль. Но может возникнуть вопрос о доверии к такой рыбе и ее безопасности.

Всем известно, что охлажденная рыба вкуснее той, что прошла заморозку. Однако свежая рыба таит в себе много неприятных сюрпризов. Например – паразитов анизакид. Это маленькие червячки, которые живут в рыбе. В треске их много, еще больше – в скумбрии и селедке. Для человека смертельной опасности они не представляют, но могут заметно навредить его здоровью.

Нейтрализовать угрозу не сложно: рыбу надо сварить или отправить в морозилку на две недели. А чтобы окончательно снизить риски, правительство Мурманской области предложило схему, по которой рыбаки смогут централизованно сдавать улов, а затем, все же пройдя ветконтроль, продукция будет поступать на прилавки региона.

Местные жители жалуются - ценники на рыбу, да еще и в морском городе, уж слишком высокие. Магазины делают огромную накрутку. В итоге рыба стоит едва ли не дороже мяса. Любительская продукция будет в разы дешевле.

«Вот тушка трески без головы потрошенная, в охлажденном виде. Себестоимость такого продукта будет ниже. При той же наценке продукция может стоить еще и дешевле – я думаю в разы. Как минимум в два, если не больше», - подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Пилотными регионами для нового законопроекта станут Мурманская, Магаданская, Сахалинская и Томская области. Их жители активно поддерживают инициативу Росрыболовства, ведь она выгодна всем: и рыбакам-любителям, и покупателям.