Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Росрыболовство подготовило проект поддержки рыбаков-любителей

Михаил Аброськин
Кирилл Васин
20:20 17.08.2020
Пилотными регионами для нового законопроекта станут Мурманская, Магаданская, Сахалинская и Томская области. Их жители активно поддерживают инициативу Росрыболовства, ведь она выгодна всем: и рыбакам-любителям, и покупателям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На рассмотрении в правительстве находится проект поддержки рыбаков-любителей. Его принятие может снизить цены на рыбу в северных регионах России в несколько раз.

Лодка, удочка, несколько крючков и механическая катушка - такой способ добычи рыбы считается любительским. За день так можно наловить примерно 30 – 40 килограммов трески.

Для Александра Додникова треска - это хлеб насущный. Вот уже 10 лет он возит рыбаков любителей, сдает им в аренду катера. Вместе они ловят треску и пикшу, но не на продажу, а для себя.

«Есть люди, которые специализируются на поимке рыбы и потом ее реализации. Но таких очень-очень мало. В основном рыбаки в весну отрыбачивают, набивают себе морозилки, на пропитание, родственников угощают», - поделился Додников.

Можно было бы и продавать улов – закон позволяет. Но малыми партиями торговать рыбой невыгодно: слишком много мороки с бумагами. А из-за налогов цена такой трески станет неконкурентной. Росрыболовство предлагает разрешить рыбакам любителям продавать свежий улов минуя эти трудности. Соответствующий законопроект сейчас на рассмотрении в правительстве. 

«Люди имеют возможность выезжать в выходные и добывать реально много рыбы самыми обычными орудиями лова, любительскими снастями. И они могут не только добыть рыбу для себя, но и для соседей. Они готовы предлагать. Это способно повысить их материальное благосостояние», - отметил заместитель начальника управления контроля надзора и рыбоохраны Росрыболовства Сергей Максимов.

Единственная бумага, которую надо будет приобрести перед торговлей – рыболовный билет. Он дает возможность продавать излишки выловленной рыбы без уплаты налогов и минуя ветеринарный контроль. Но может возникнуть вопрос о доверии к такой рыбе и ее безопасности.

Всем известно, что охлажденная рыба вкуснее той, что прошла заморозку. Однако свежая рыба таит в себе много неприятных сюрпризов. Например – паразитов анизакид. Это маленькие червячки, которые живут в рыбе. В треске их много, еще больше – в скумбрии и селедке. Для человека смертельной опасности они не представляют, но могут заметно навредить его здоровью.

Нейтрализовать угрозу не сложно: рыбу надо сварить или отправить в морозилку на две недели. А чтобы окончательно снизить риски, правительство Мурманской области предложило схему, по которой рыбаки смогут централизованно сдавать улов, а затем, все же пройдя ветконтроль, продукция будет поступать на прилавки региона.

Местные жители жалуются - ценники на рыбу, да еще и в морском городе, уж слишком высокие. Магазины делают огромную накрутку. В итоге рыба стоит едва ли не дороже мяса. Любительская продукция будет в разы дешевле.

«Вот тушка трески без головы потрошенная, в охлажденном виде. Себестоимость такого продукта будет ниже. При той же наценке продукция может стоить еще и дешевле – я думаю в разы. Как минимум в два, если не больше», - подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Пилотными регионами для нового законопроекта станут Мурманская, Магаданская, Сахалинская и Томская области. Их жители активно поддерживают инициативу Росрыболовства, ведь она выгодна всем: и рыбакам-любителям, и покупателям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.08.2020, 16:00
Российские туристы массово отменяют путешествия в Белоруссию
Дата17.08.2020, 11:07
В Подмосковье состоялась церемония жеребьевки участников конкурса «Танковый биатлон»
Дата17.08.2020, 14:14
В России отменили летнюю Спартакиаду-2020
Дата14.08.2020, 11:51
В «ВПК» рассказали, какие новинки представят на форуме «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:03 Вопросы истории
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
16:23 В стране и мире
Названа главная уязвимость коронавируса
13:52 В стране и мире
Орлан в штате Мичиган сбил правительственный беспилотник за $950
13:17 В стране и мире
Видео
Косолапый беспредельщик: на Ямале медвежонок перевернул мусорный бак
13:13 В стране и мире
Видео
В МИД РФ вызвали поверенную в делах Нидерландов из-за подозрений в шпионаже
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
Видео
«Холодный подарок с небес»: крупный град засыпал улицы Башкирии
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.