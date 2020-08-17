В МИД РФ отреагировали на договор об усилении военного присутствия США в Польше

В российском МИД прокомментировали подписание договора между Вашингтоном и Варшавой об усилении военного присутствия США в Польше.

Российская сторона отметила, что данный договор скажется на условиях безопасности в Европе и идет в разрез с положениями Основополагающего Акта Россия-НАТО 1997 года.

В МИД РФ подчеркнули, что данный договор усугубляет ситуацию у западных границ России и чреват наращиванием напряжения и усилением риска возникновения непреднамеренных инцидентов.

«США в очередной раз демонстрируют готовность, если того требуют их собственные интересы, поступиться не только обязательствами в рамках многосторонних инструментов, но и мнением большинства европейских государств», - говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

В ведомстве призвали страны НАТО к отказу от конфронтации с РФ и возобновлению диалога и контактов по военной линии.

США договорились с Польшей усилить военное присутствие в республике 15 августа. Документ подразумевает увеличение американского контингента на тысячу человек.