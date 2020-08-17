«Болезнь курильщика»: доктор оценил опасность диагноза Ефремова

Профессор и доктор медицинских наук Александр Карабиненко рассказал «Звезде» о хронической обструктивной болезни легких, диагностированной у актера Михаила Ефремова. Как заявил доктор, она свойственна заядлым курильщикам, к которым относятся сам Ефремов и его отец.

«Это, в общем-то, болезнь курильщиков, которая имеет наследственные генетические предрасположенности. Михаил Ефремов, вполне вероятно, страдает данным заболеванием, но все усугубляется не только болезнью легких, но и рядом других заболеваний, которые сопутствуют его хроническому алкоголизму», - заявил Карабиненко.

К ним профессор отнес артериальную гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Карабиненко подчеркнул, что все проблемы со здоровьем Ефремова вполне могут привести и к его гибели.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного диагностировали «хроническую прогрессивную болезнь легких». По словам правозащитника, жизни артиста угрожает серьезная опасность.