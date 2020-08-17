Пашаев пообещал перевести деньги Ефремова в детдом вместо помощи гражданской жене Захарова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказывается материально помогать гражданской жене погибшего водителя Сергея Захарова Ирине Стерховой.

«С сегодняшнего дня мы материально Стерховой уже помогать не будем, ради Захарова, потому что они этого не заслуживают. Эти деньги мы переведем в детский дом, я в конце процесса покажу квитанции», - заявил Пашаев.

Он также отметил, ссылаясь на «свои источники», что старший сын погибшего в качестве компенсации желает получить 6,5 миллиона рублей, о чем он, однако, пока не просил в суде. Пашаев добавил, что гражданская супруга Сергея Захарова хочет 5 миллионов рублей.

«Предлагали Стерховой 150 тысяч, а она захотела 5 миллионов. Она не похожа на потерпевшую», - заключил адвокат.

Ранее Пашаев довел Стерхову до слез в ходе судебного заседания. Он заявил, что та не принадлежит к числу родственников Захарова, даже учитывая то, что они прожили вместе около 20 лет.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.