Спасение в метро Москвы: полицейский поднял упавшего на рельсы мужчину за секунду до прибытия поезда
Спасенный пояснил, что не спал несколько дней из-за большой загруженности по работе, поэтому и оказался в метро в не самом вменяемом состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве полицейский спас мужчину, упавшего на рельсы перед пребывающим поездом в метро. Правоохранитель среагировал молниеносно.
На ролике, снятом камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина оступается и падает за несколько секунд до того, как поезд появляется в кадре. Однако оказавшийся рядом сотрудник полиции успевает подать сигнал машинисту и вызволить мужчину из беды.
Впоследствии спасенный пояснил, что не спал несколько дней из-за большой загруженности по работе, поэтому и оказался в метро в не самом вменяемом состоянии.