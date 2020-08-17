Спасение в метро Москвы: полицейский поднял упавшего на рельсы мужчину за секунду до прибытия поезда

В Москве полицейский спас мужчину, упавшего на рельсы перед пребывающим поездом в метро. Правоохранитель среагировал молниеносно.

На ролике, снятом камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина оступается и падает за несколько секунд до того, как поезд появляется в кадре. Однако оказавшийся рядом сотрудник полиции успевает подать сигнал машинисту и вызволить мужчину из беды.

Впоследствии спасенный пояснил, что не спал несколько дней из-за большой загруженности по работе, поэтому и оказался в метро в не самом вменяемом состоянии.