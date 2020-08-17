В стране и мире Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии Светлана Головина Вашингтон внимательно следит за происходящем в республике. © Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает происходящие беспорядки в Республике Беларусь ужасной ситуацией. «Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально», - отметил американский лидер журналистам. Уточняется, что по данной ситуации это первый комментарий Трампа, пишет РИА Новости. Акции протеста в Белоруссии начались после президентсикх выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко. В отношении протестующих, требующих пересмотра результатов голосования, правоохранители применяли жесткие силовые методы. Ранее Европарламент выступил с заявление, согласно которому депутаты поддерживают граждан Белоруссии и настаивают на проведении новых «свободных» выборов. В свою очередь, сам Лукашенко сообщил, что повторное голосование можно будет провести только после принятия Конституции по итогам референдума. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует