Украина отозвала посла из Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что посол страны в Белоруссии Игорь Кизима был отозван в Киев для проведения консультаций по оценке перспектив дальнейших отношений между странами.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», - говорится в заявлении на странице посольства.

Уточняется, что вызов посла на Украину никак не повлияет на способность страны обеспечивать права и законные интересы своих граждан на территории Республики Беларусь.

После оглашения результатов президентских выборов в Белоруссии граждане вышли на улицы с требованиями пересмотра итогов голосования. В ходе акций протестов пострадавшими оказались сотни человек как среди мирного населения, так и правоохранителей.

Незадолго до этого Европарламент выступил с заявлением, что проведенные выборы и победа Александра Лукашенко считаются не признанными и необходимо провести новые «свободные» выборы.