Мантурову показали новые беспилотники на заводе имени Чернышева
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил опытное производство «Кронштадт» на территории завода имени В.В. Чернышева.
На производстве главе Минпромторга продемонстрировали диверсификацию разрабатываемых для гражданского использования технологий, технологии создания деталей беспилотных летательных аппаратов, а также презентовали беспилотники (БПЛА) «Орион», «Сириус», «Гром», «Гелиос». Кроме того, в ходе посещения была представлена универсальная наземная часть комплексов с БПЛА: система управления взлетом и посадкой, обработки информации, технологии искусственного интеллекта.
Также министру продемонстрировали решения по цифровизации, представленные на стенде ГК «Элемент»: проект маркировки алкогольной продукции радиочастотными метками для дополнительной защиты специальной и акцизной марок, а также решения по цифровизации лесного хозяйства – механизмы контроля и противодействия незаконной вырубке леса за счет создания системы прослеживаемости происхождения и транспортировки древесины на территории России.