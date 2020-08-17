Мантурову показали новые беспилотники на заводе имени Чернышева

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил опытное производство «Кронштадт» на территории завода имени В.В. Чернышева.

© Минпромторг РФ

На производстве главе Минпромторга продемонстрировали диверсификацию разрабатываемых для гражданского использования технологий, технологии создания деталей беспилотных летательных аппаратов, а также презентовали беспилотники (БПЛА) «Орион», «Сириус», «Гром», «Гелиос». Кроме того, в ходе посещения была представлена универсальная наземная часть комплексов с БПЛА: система управления взлетом и посадкой, обработки информации, технологии искусственного интеллекта.

© Минпромторг РФ

Также министру продемонстрировали решения по цифровизации, представленные на стенде ГК «Элемент»: проект маркировки алкогольной продукции радиочастотными метками для дополнительной защиты специальной и акцизной марок, а также решения по цифровизации лесного хозяйства – механизмы контроля и противодействия незаконной вырубке леса за счет создания системы прослеживаемости происхождения и транспортировки древесины на территории России.