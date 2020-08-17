Адвокат Ефремова заявил, что болезни актера не связаны с алкоголем

Наличие хронических заболеваний у актера Михаила Ефремова, который является фигурантом дела о смертельном ДТП, с употреблением алкоголя не связаны. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Помимо этого, правозащитник пояснил подачу жалобы, связанную с состоянием здоровья артиста.

«Наша жалоба была направлена на то, чтобы Ефремову разрешили посещать врачей. У него очень серьезная болезнь, даже две, но я, как адвокат, не могу разглашать их», - сказал Пашаев.

Также адвокат добавил, что на данный момент Ефремову можно вызывать только бригаду скорой помощи, однако ему требуется именно посещение специалистов.

Незадолго до этого правозащитник сообщил, что у актера была диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких.