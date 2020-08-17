Наказание за пьяную езду предложили ужесточить

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей.

Курдесов напомнил, что в данный момент за пьяную езду назначают штраф в 30 тысяч рублей и лишают водительских прав на срок от полутора до двух лет. Общественник предлагает ужесточить данное наказание для пьяных водителей, перевозящих взрослых пассажиров – назначать им штраф в 60 тысяч рублей и лишать водительских прав сроком от двух до трех лет, и детей – увеличить штраф до 90 тысяч рублей и срок лишения прав до пяти лет.

Соответствующее предложение Курдесов направил в адрес главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Об этом сообщает RT.

Ранее в проекте нового КоАП появилась статья, согласно которой за пьяную езду будет нести ответственность не только водитель, но и владелец автомобиля, если первый управлял им по доверенности. Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение, автомобиль могут конфисковать.