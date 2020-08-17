«Безмолвный» инвентарь: почему сезонные предприниматели издеваются над животными

Практически у каждого в семейном альбоме есть фотография с обезьянкой или попугаем на плече, но мало кто задумывается о том, что испытывают животные во время этой съемки.

Встретить диких животных в парках или просто на улице Ставрополья уже не редкость - привлекают для нелегкой работы львят, орлов, а также сов и голубей.

На жалобные стоны маленького львенка во время фотосессии в Севастополе сбегаются прохожие - детеныша передают из рук в руки, как плюшевую игрушку.

Равнодушными остаются разве что владельцы животного, которые охотно спорят, пререкаются и раздают окружающим советы по поводу его воспитания.

«Просто мучают животное! Он уже разрывается полчаса точно», - отмечают очевидцы.



Однако эта Ставропольская стычка еще хорошо закончилась для автора видео в отличие от инцидента в Сочи, где фотоживодеры действуют радикально - после многочисленных угроз переходят к разбитым объективам.

На одном из видео опубликованном в Сети мужчина прижал к стене и душит маленькую обезьянку. Та на поводке и не может сбежать, только кричит. В чем провинилось животное, нерадивый дрессировщик не объясняет, однако требует автора удалить кадры.

Ежегодно зоозащитники, да и просто неравнодушные люди, часто вступаются за животных, которых мучают и над которыми издеваются «сезонные предприниматели».

По словам специалистов, привлекать животных к съемкам можно, но для этого необходимо соблюдать нормы содержания и обращения.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко.