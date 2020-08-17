Лукашенко назвал условие для проведения новых президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести выборы президента страны после принятия новой Конституции.

По его словам, такие решения не принимаются под давлением. Он отметил, что выборы возможно провести только после принятия Конституции по итогам референдума.

«Будет так, мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», - заявил Лукашенко на встрече с сотрудниками Минского завода колесных тягачей. Трансляцию проводил телеканал «Беларусь 1».

Ранее правительство Белоруссии сообщило о сложении полномочий. Оно продолжит выполнение обязанностей до нового утверждения.

После выборов президента Белоруссии, в которых с результатом в 80,1 процента голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались массовые беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек.

О непризнании итогов выборов сообщил Европарламент. Их назвали «несвободными» и «сфальсифицированными», а Лукашенко объявили персоной нон грата.