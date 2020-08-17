Европаламент не признал результаты президентских выборов в Белоруссии

В понедельник, 17 августа, политические партии Европейского парламента заявили, что выборы президента Белоруссии, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко, считаются не признанными, а результаты сфальсифицированными.

Согласно обращению, представленному на сайте организации, парламентарии выражают солидарность белорусским гражданам, участвующим в акциях протеста, и призывают к проведению новых «свободных» выборов.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», - уточняется в заявлении.

По мнению депутатов, новые выборы должны пройти под наблюдением независимых наблюдателей.

Помимо этого, в заявлении отмечается, что Европарламент поддерживает решение МИД ЕС об индивидуальных дополнительных санкциях против Республики Беларуси и призывает Россию воздержаться от вмешательства в сложившуюся ситуацию. .

Также парламентарии осудили жесткое обращение в отношении мирных демонстрантов и призвали к немедленному и прозрачному расследованию всех фактов насилия над протестующими.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. В ходе беспорядков пострадали свыше сотни человек.