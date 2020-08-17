Россияне назвали важнейшие изобретения XXI века

Россияне назвали бионические протезы рук и ног наиболее значимым изобретением XXI века. За них проголосовали 36% опрошенных ВЦИОМ.

Также среди наиболее изменивших жизнь людей изобретений были названы: смартфон (31%), социальные сети и имплантаты сетчатки (по 22%). Далее идут солнечные батареи (17%), 3D-принтер и «умный дом» (по 15%), корабль Crew Dragon Илона Маска (12%).

Среди наиболее значимых изобретений XX века пальму первенства, по мнению наших соотечественников, с подавляющим преимуществом взял Интернет (61%). За ним расположились телефон (54%), банковская карта (30%), компьютер (27%) и электрическая лампочка (26%). Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.