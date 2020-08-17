Названа главная уязвимость коронавируса

Специалисты из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете в Соединенных Штатах смогли обнаружить основную уязвимость коронавируса, с помощью которой можно воздействовать на инфекцию используя существующие препараты.

По словам ученых, одной из главных мишеней для лекарственных препаратов является фермент, участвующий в репликационном механизме вируса - протеаза Mpro.

Уточняется, что в ходе исследования было установлено, что наиболее эффективно может воздействовать на нее лекарственная молекула, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством - эбселен.

«Данное открытие указывает на необходимость пересмотра существующих стратегий лечения коронавируса», - отмечается в материале журнала Science Advances.

Общее число зараженных за время пандемии COVID-19 превысило 21 миллион человек, в России - 927 745.