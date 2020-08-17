Как на Камчатке: в Воронеже появился пятиэтажный «гейзер»
Магистральный участок теплосетей не выдержал повышенного давления при гидравлических испытаниях.
© Видео: Мой и твой Воронеж, Вконтакте © Фото: Мой и твой Воронеж, Вконтакте
В Железнодорожном районе Воронежа из-за коммунальной аварии появился «гейзер». Видео инцидента попало в Сеть.
На кадрах видно, как мощная струя воды, высота которой сравнима с пятиэтажным домом, бьет из-под земли недалеко от проезжей части. За происшествием наблюдают несколько прохожих.
Как сообщили РИА Воронеж в пресс-службе воронежского филиала компании «Квадра», которая осуществляет обслуживание сетей, магистральный участок не выдержал повышенного давления при гидравлических испытаниях. На месте работают специалисты для ликвидации последствий прорыва.