Как на Камчатке: в Воронеже появился пятиэтажный «гейзер»

В Железнодорожном районе Воронежа из-за коммунальной аварии появился «гейзер». Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах видно, как мощная струя воды, высота которой сравнима с пятиэтажным домом, бьет из-под земли недалеко от проезжей части. За происшествием наблюдают несколько прохожих.

Как сообщили РИА Воронеж в пресс-службе воронежского филиала компании «Квадра», которая осуществляет обслуживание сетей, магистральный участок не выдержал повышенного давления при гидравлических испытаниях. На месте работают специалисты для ликвидации последствий прорыва.