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Как на Камчатке: в Воронеже появился пятиэтажный «гейзер»

Кирилл Васин
16:16 17.08.2020
Магистральный участок теплосетей не выдержал повышенного давления при гидравлических испытаниях.
© Видео: Мой и твой Воронеж, Вконтакте © Фото: Мой и твой Воронеж, Вконтакте

В Железнодорожном районе Воронежа из-за коммунальной аварии появился «гейзер». Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах видно, как мощная струя воды, высота которой сравнима с пятиэтажным домом, бьет из-под земли недалеко от проезжей части. За происшествием наблюдают несколько прохожих.

Как сообщили РИА Воронеж в пресс-службе воронежского филиала компании «Квадра», которая осуществляет обслуживание сетей, магистральный участок не выдержал повышенного давления при гидравлических испытаниях. На месте работают специалисты для ликвидации последствий прорыва.

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