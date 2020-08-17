Российские туристы массово отменяют туры в Белоруссию

Туристы из России начали отменять оплаченные ранее туры в Белоруссию из-за ситуации в стране. Одним из факторов, которые всегда были в пользу республики, но который сейчас отдыхающие поставили под сомнение - безопасность.

В Ассоциации туроператоров отметили, что на решения туристов повлияли происходящие в стране мирные митинги. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность поделиться полномочиями, но только не «под давлением улицы».

Ранее правительство страны сложило свои полномочия. Одновременно президент издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до своего утверждения. Лукашенко заявлял, что состав действующего правительства останется неизменным после выборов.