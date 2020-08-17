Учителя будут носить маски в новом учебному году
Если учителя станут уклоняться от ношения масок, родители смогут обратиться в администрацию школы.
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В новом учебному году российские учителя будут носить маски для защиты от коронавируса.
При этом для учащихся ношение масок не будет обязательным. Решение о необходимости данных мер примут родители.
Если учителя станут уклоняться от ношения масок, родители смогут обратиться в администрацию школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.
Ранее в Госдуме предложили обеспечить защитными масками школьников и студентов. По словам депутата Василия Власова, мера позволит минимизировать риски распространения инфекции.