В стране и мире Адвокат: у Ефремова диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких Светлана Головина По словам правозащитника, жизни артиста угрожает серьезная опасность. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Адвокат Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного актера Михаила Ефремова была диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких. По словам правозащитника, жизни артиста угрожает серьезная опасность. «Развились нарушения речи и онемели конечности из-за острого нарушения мозгового кровообращения», - добавил Пашаев. Михаил Ефремов был госпитализирован 11 августа во время слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Ранее его адвокат сообщил, что артист был выписан из медучреждения и находится дома, однако его состояние по-прежнему неудовлетворительное. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует