Адвокат: у Ефремова диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких
По словам правозащитника, жизни артиста угрожает серьезная опасность.
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Адвокат Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного актера Михаила Ефремова была диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких.
По словам правозащитника, жизни артиста угрожает серьезная опасность.
«Развились нарушения речи и онемели конечности из-за острого нарушения мозгового кровообращения», - добавил Пашаев.
Михаил Ефремов был госпитализирован 11 августа во время слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Ранее его адвокат сообщил, что артист был выписан из медучреждения и находится дома, однако его состояние по-прежнему неудовлетворительное.