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Адвокат: у Ефремова диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких

Светлана Головина
15:46 17.08.2020
По словам правозащитника, жизни артиста угрожает серьезная опасность.
Адвокат: у Ефремова диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного актера Михаила Ефремова была диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких.

По словам правозащитника, жизни артиста угрожает серьезная опасность.

«Развились нарушения речи и онемели конечности из-за острого нарушения мозгового кровообращения», - добавил Пашаев.

Михаил Ефремов был госпитализирован 11 августа во время слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Ранее его адвокат сообщил, что артист был выписан из медучреждения и находится дома, однако его состояние по-прежнему неудовлетворительное.

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