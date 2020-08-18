«Танковый биатлон» появится в War Thunder

В военном онлайн-экшене War Thunder появится эксклюзивное игровое событие «Танковый биатлон», созданное по мотивам одноименного конкурса ежегодных Армейских международных игр.

Благодаря этому энтузиасты военной техники со всего мира смогут не только следить за успехами любимых команд в телетрансляциях, но и повторять их достижения лично. «Танковый биатлон» в War Thunder будет доступен всем желающим в дни проведения VI Армейских международных игр «АрМИ-2020» с 23 августа по 5 сентября 2020 года.

В «Танковом биатлоне» War Thunder представлены восемь стран: Китай, Россия, Беларусь, Казахстан, Сирия, Киргизия, Армения, Сербия. Как и в оригинальном конкурсе, Китай выступает на технике собственного производства - ZTZ96A, а остальные страны используют российские танки - Т-72Б3 или Т-80У. На трассу выходят четыре участника, которые проходят полосу препятствий и поражают череду целей, стараясь дойти до финиша первыми.

Событие «Танковый биатлон» будет доступно бесплатно всей многомиллионной аудитории War Thunder, а вся необходимая техника предоставляется игрокам автоматически - даже если они еще не исследовали ее в дереве развития. Если же поклонник «Танкового биатлона» еще не зарегистрирован в War Thunder, он может сделать это и скачать игру бесплатно на официальном сайте.