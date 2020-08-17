«Не наслаждайтесь трагедиями»: Машков о деле Ефремова

Народный артист России Владимир Машков призвал журналистов и общественность «не наслаждаться трагедиями», говоря о деле Михаила Ефремова.

По его словам, произошедшее – это большая трагедия, и, главное, чтобы подобного больше не случалось. Машков также подчеркнул, что не знал о проблемах со здоровьем Ефремова.

«Это беда. Давайте не будем торопиться с выводами. Когда человек находится между жизнью и смертью - это большая трагедия», - отметил Машков.

Ранее о проблемах со здоровьем Михаила Ефремова заявил его адвокат Эльман Пашаев. По словам правозащитника, состояние актера остается неудовлетворительным.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения 8 июня за рулем своего внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в реанимации. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.