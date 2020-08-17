В стране и мире Футболист Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии из-за протестов Светлана Головина Массовые беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Белорусский футболист и нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин заявил, что не будет представлять национальную сборную страны в связи с происходящими беспорядками. «Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Александра Лукашенко», - написал спортсмен в Instagram. Массовые беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Граждане требуют признать недействительными результаты официальных голосований, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует