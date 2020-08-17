Футболист Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии из-за протестов
Массовые беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа.
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Белорусский футболист и нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин заявил, что не будет представлять национальную сборную страны в связи с происходящими беспорядками.
«Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Александра Лукашенко», - написал спортсмен в Instagram.
Массовые беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Граждане требуют признать недействительными результаты официальных голосований, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.