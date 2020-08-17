Лукашенко исключил возможность проведения новых выборов президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новых выборов в стране не будет. Об этом он сказал во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей днем 17 августа.

Лукашенко подчеркнул, что не собирается ничего делать «под давлением», но при этом готов к изменениям, прописанным в законодательстве. По его словам, соответствующая работа уже идет.

«Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», - заявил глава Белоруссии.

Ранее правительство страны сложило свои полномочия. Одновременно президент издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до своего утверждения. Лукашенко заявлял, что состав действующего правительства останется неизменным после выборов.