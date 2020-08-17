Лукашенко исключил возможность проведения новых выборов президента Белоруссии
Президент отметил, что готов к изменениям в стране, но только не «под давлением».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новых выборов в стране не будет. Об этом он сказал во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей днем 17 августа.
Лукашенко подчеркнул, что не собирается ничего делать «под давлением», но при этом готов к изменениям, прописанным в законодательстве. По его словам, соответствующая работа уже идет.
«Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», - заявил глава Белоруссии.
Ранее правительство страны сложило свои полномочия. Одновременно президент издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до своего утверждения. Лукашенко заявлял, что состав действующего правительства останется неизменным после выборов.