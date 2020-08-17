Жара в Японии достигла исторического максимума. В городе Хамамацу префектуры Сидзуока зафиксировали +41,1 градус. Это первый случай с 2018 года, когда столбик термометра поднялся выше 40 градусов.

Рекордной температурой отметились префектуры Айти, Миядзаки, Вакаяма и Кочи. В Токио температура составила +36 градусов, по прогнозам специалистов жара продержится несколько дней, но при этом не исключаются кратковременные дожди.

Японские власти призвали горожан к осторожности и соблюдением мер предостережения от тепловых ударов. На данный момент жертвами погоды стали уже около 30 человек.