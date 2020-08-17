Ученые вывели алгоритм проявления симптомов коронавируса

Эксперты из университета Южной Калифорнии в Соединенных Штатах выяснили, что проявление коронавируса у человека начинается с повышения температуры тела и заканчивается диареей.

В частности, специалисты смогли вывести порядок проявления симптомов - жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота и понос.

По словам ученых, результаты проделанной работы смогут помочь медиками оперативно выявлять COVID-19 от других инфекций и вовремя локализовывать вспышки заболевания.

«Этот порядок особенно важен для того, чтобы различать болезни, когда за помощью обращаются пациенты с заболеваниями, у которых похожие симптомы, например, с гриппом», - пояснил один из авторов работы, профессор Питер Кун.

Данные были получены в результате анализа свыше 55 тысячи случаев заражения коронавирусом в Китае за период с 16 по 24 февраля текущего года. Помимо этого, были изучены еще около 11 тысячи случаев других респираторных заболеваний с 11 декабря 2019 года по 29 января 2020 года в Китае, уточняется в материале Frontiers in Public Health.