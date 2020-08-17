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Ученые вывели алгоритм проявления симптомов коронавируса

Светлана Головина
15:17 17.08.2020
Данные были получены в результате анализа свыше 55 тысячи случаев заражения COVID-19 и около 11 тысячи случаев других респираторных заболеваний в Китае.
Ученые вывели алгоритм проявления симптомов коронавируса
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Эксперты из университета Южной Калифорнии в Соединенных Штатах выяснили, что проявление коронавируса у человека начинается с повышения температуры тела и заканчивается диареей.

В частности, специалисты смогли вывести порядок проявления симптомов - жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота и понос.

По словам ученых, результаты проделанной работы смогут помочь медиками оперативно выявлять COVID-19 от других инфекций  и вовремя локализовывать вспышки заболевания.

«Этот порядок особенно важен для того, чтобы различать болезни, когда за помощью обращаются пациенты с заболеваниями, у которых похожие симптомы, например, с гриппом», - пояснил один из авторов работы, профессор Питер Кун.

Данные были получены в результате анализа свыше 55 тысячи случаев заражения коронавирусом в Китае за период  с 16 по 24 февраля текущего года. Помимо этого, были изучены  еще около 11 тысячи случаев других респираторных заболеваний с 11 декабря 2019 года по 29 января 2020 года в Китае, уточняется в материале Frontiers in Public Health.

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