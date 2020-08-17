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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии здоровья актера

Светлана Головина
14:54 17.08.2020
Артист 11 августа был госпитализирован из зала суда во время слушания по делу о смертельном ДТП в плохом состоянии.
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии здоровья актера
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что состояние его подзащитного актера Михаила Ефремова по-прежнему остается неудовлетворительным.

«Плохо!», - ответил правозащитник на вопрос журналистов.

Ранее Пашаев сообщил «Звезде», что Ефремов был выписан из больницы и в настоящее время находится дома.

Напомним, что артист 11 августа был госпитализирован из зала суда во время слушания по делу о смертельном ДТП в плохом состоянии.

Страшная авария с участием Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. В результате лобового столкновения от полученных травм  погиб курьер Сергей Захаров. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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