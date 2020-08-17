В Индии создали аналог запрещенного в стране TikTok

В Индии в скором времени заработает разработанный стриминговым сервисом Zee5 аналог все больше набирающей в мире социальной сети TikTok. Вместо запрещенного в стране приложения пользователям предложат новую платформу под названием HiPi.

В HiPi можно будет создавать и делиться роликами длиной в 90 секунд, снимать и размещать которые смогут все желающие.

Информацию о предстоящем запуске платформы предоставило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Zee5 Таруна Катиала. По словам лидера сервиса, создание HiPi не связано с блокировкой TikTok в государстве, так как работа над ней велась в течение последнего года.

В агентстве тем не менее отметили, что занятие ниши TikTok даст материнской компании Zee5 возможность с большим успехом конкурировать с владельцами крупных стриминговых платформ.