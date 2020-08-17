В стране и мире Верховный суд признал экстремистским движение АУЕ* Ирина Егорова В рамках движения совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Верховный суд (ВС) РФ запретил деятельность международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. «Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации и признал движение «Арестантское уголовное единство»* экстремистским, а также запретил его деятельность», - говорится в сообщении ведомства. Инициатором запрета выступил генеральный прокурор Игорь Краснов, который ранее поручил усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения. Движение АУЕ* активно вовлекает подростков и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

Участниками АУЕ* совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки. «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* - организация, запрещенная в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует