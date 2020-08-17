Верховный суд признал экстремистским движение АУЕ*
Верховный суд (ВС) РФ запретил деятельность международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации и признал движение «Арестантское уголовное единство»* экстремистским, а также запретил его деятельность», - говорится в сообщении ведомства.
Инициатором запрета выступил генеральный прокурор Игорь Краснов, который ранее поручил усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения. Движение АУЕ* активно вовлекает подростков и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.
Участниками АУЕ* совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки.
«Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* - организация, запрещенная в РФ.