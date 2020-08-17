Валерий Сюткин рассекретил имя новорожденного сына
Всего у артиста четверо детей - сын и дочь от двух предыдущих браков, от нынешнего союза есть 24-летняя дочь.
© Фото: syutkin_valeriy, instagram
Российский певец Валерий Сюткин сообщил на странице в Instagram о выписке своей супруги из роддома и раскрыл имя наследника.
«Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура!» - написал артист под фото, на котором из воздушных шаров было собрано имя Лео.
Для 62-летнего певца Лео стал уже четвертым ребенком. От первых двух официальных браков у него есть уже взрослые сын и дочь, от нынешней супруги Виолетты также есть 24-летняя дочь Виола.