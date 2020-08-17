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«Гуляет по ночам»: друг Ефремова рассказал, как артист проводит время на домашнем аресте

Ирина Егорова
14:25 17.08.2020
По правилам домашнего ареста, Ефремову запрещено пользоваться мобильным телефоном, покидать дом, выходить в Интернет и общаться со СМИ и другими людьми.
«Гуляет по ночам»: друг Ефремова рассказал, как артист проводит время на домашнем аресте
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом на время следствия по делу о смертельном ДТП в центре столице, вынужден «гулять» только у окна, рассказал его друг.

 «Можно сказать, гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку», - сказал его знакомый.

По его словам, Ефремов не планирует скрываться, так как на нем электронный браслет, а выходит «на прогулку» только ночью, днем «из окон не высовывается».

На ближайшем заседании адвокат артиста Эльман Пашаев, ссылаясь на заключения врачей, будет просить суд разрешить его подзащитному прогулки. Сообщается, что его недавняя госпитализация с подозрением на инсульт может повлиять на решение вопроса, передает сайт «Комсомольской правды».  

Сейчас практически ежедневно проводятся слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера. Приговор должен быть вынесен к началу сентября.

По правилам домашнего ареста, пользование мобильным телефоном запрещено. Также Ефремову запрещено покидать дом, отправлять письма, пользоваться Интернетом и другими средствами связи вроде телефона, общаться со СМИ и любыми другими людьми, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН. Для контроля за соблюдением домашнего ареста на Ефремова наденут электронный браслет.

Восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на Садовом кольце на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через пару часов умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека - пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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