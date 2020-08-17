Мишустин оценил построенный между РФ и Китаем автомобильный мост

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил качество постройки автомобильного моста, соединившего Россию и Китай через Амур. Глава кабмина отметил уникальность созданной переправы.

Несмотря на ненастную погоду, премьер пообщался со строителями и поблагодарил их за работу. Мишустин заявил, что инновационный проект заставляет гордиться страной.

Также Мишустин осмотрел временный пункт пропуска, расположенный на берегу. Его он подверг некоторой критике, заявив, что программа по строительству и модернизации пунктов пропуска реализуется медленно и не слишком эффективно.