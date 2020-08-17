Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин оценил построенный между РФ и Китаем автомобильный мост

Егор Левин
14:22 17.08.2020
Несмотря на ненастную погоду, премьер пообщался со строителями и поблагодарил их за работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил качество постройки автомобильного моста, соединившего Россию и Китай через Амур. Глава кабмина отметил уникальность созданной переправы.

Несмотря на ненастную погоду, премьер пообщался со строителями и поблагодарил их за работу. Мишустин заявил, что инновационный проект заставляет гордиться страной.

Также Мишустин осмотрел временный пункт пропуска, расположенный на берегу. Его он подверг некоторой критике, заявив, что программа по строительству и модернизации пунктов пропуска реализуется медленно и не слишком эффективно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
14:22 В стране и мире
Видео
Мишустин оценил построенный между РФ и Китаем автомобильный мост
13:22 Армия
Корабли Каспийской флотилии прибыли в Баку, где пройдут соревнования «Кубок моря-2020»
12:13 Армия
Видео
ЦПВС: российские военные не пострадали при взрыве на пути следования турецкой машины в Идлибе
12:20 В стране и мире
Новая пандемия: описаны последствия эпидемии коронавируса
11:15 В стране и мире
Правительство Белоруссии сложило полномочия
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Видео
В Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту инспектора ГИБДД: видео
Видео
«Холодный подарок с небес»: крупный град засыпал улицы Башкирии
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.