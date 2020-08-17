«Детей не обижу и страну не отдам»: Лукашенко отреагировал на происходящие в Белоруссии беспорядки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что происходящие в стране массовые акции протестов не смогут заставить его снять полномочия.

«Вы знаете мою жесткость, вы знаете, что если бы не было жесткости, не было страны. Но вы знаете, на что я пойду, на что нет. Вы знаете, что ваших детей не обижу и страну никому не отдам», - сказал глава государства.

Помимо этого, в ходе своего визита к коллективу Минского завода колесных тягачей Лукашенко отметил,. что в случае, если белорусы «загубят своего первого президента, то потом будут губить и всех остальных», пишет портал Tut.by.

Массовые беспорядки на территории Белоруссии начались после проведения президентских выборов 9 августа - граждане отказались признавать официальные итоги голосования. В ходе акций протестов десятки граждан столкнулись с противодействием силовиков, однако пострадавшие оказались с обеих сторон.

На данный момент ряд белорусских предприятий объявили забастовку с требованием отмены итогов выборов президента.