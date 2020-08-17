Фотовыставка, посвященная 85-летию Олега Табакова, открылась в Москве

В день рождения Олега Табакова, 17 августа, в Москве на Чистопрудном бульваре состоялось открытие фотовыставки, посвященной его удивительному актерскому и человеческому таланту.

На выставке, организованной Театром Олега Табакова и Департаментом культуры Москвы, будут представлены архивные фотографии из фильмов и спектаклей, показывающие богатое и разнообразное наследство, оставленное им в русской культуре, а также цитаты из интервью разных лет, рассказывающие об этих актерских работах.

Работы, показанные на выставке, были предоставлены киноконцерном «Мосфильм», киностудией «Союзмульфильм», музеем МХАТ и музеем театра «Современник». Также на выставке покажут работы фотографов Алексея Булгакова, Михаила Гутермана, Евгения Потанина, Екатерины Цветковой.

В открытии выставки приняли участие руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, актриса Марина Зудина и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.